Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato K.M., 43enne di origini egiziane, senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia, per furto, danneggiamento, minaccia, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo ha danneggiato gli arredi e la merce presente all’interno di due negozi di via Vittorio Veneto e all’arrivo dei Carabinieri, chiamati dai proprietari, ha prima minacciato e poi tentato di colpire i militari che, a quel punto, lo hanno immobilizzato e arrestato. Dagli accertamenti è risultato anche che in uno degli esercizi commerciali è stata rubata una confezione di latte che, visto il tenue valore, non sarebbe stata denunciata dal titolare se non fosse per il successivo danneggiamento della merce esposta e degli arredi.

L’arrestato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Reparto Territoriale di Olbia in attesa del processo per direttissima.