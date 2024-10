Il primo istruttore di krav maga sardo porta ufficialmente il nome di un cagliaritano, riconosciuto dalla federazione internazionale Kmf-Ac ISDRAELIANA Alain Cohen.

Daniele Portas, atleta quartese, dopo anni di allenamento e studio della disciplina, è stato sottoposto a un importante corso durante il quale ha dovuto sostenere intense prove esami lezioni tecniche /fisiche e test speciali per il raggiungere il grado di instructor 3 livello military. Un grande riconoscimento che fa di lui il primo istruttore in Sardegna della International KMF-AC Alain Cohen ambasciatore internazionale del Wingate D'Israele. Il krav maga è un sistema di combattimento ravvicinato e autodifesa sviluppato in Israele durante la metà del 900 per mano dell'ufficiale IMI L'INCHTEMFELD su impulso del neonato stato israeliano.

Si tratta di un sistema semplice e efficace che oggi viene utilizzato nel campo degli operatori della sicurezza, delle forze armate dei corpi di polizia e in ambito civile: “Non importa se chi vi importuna e cerca di farvi del male appare forse più forte – dice Daniele Portas – occorre usare la mente e l’adrenalina che avete in voi, vittime designate, abbinando le tecniche e la conoscenza della violenza per combatterla. L’uomo che aggredisce non si aspetta mai che la donna possa reagire con criterio, l’azione è precisa, veloce, perché in circostanze di pericolo occorre avere immediatamente coscienza di quel che sta capitando, neutralizzando sul nascere qualunque genere di situazione di pericolo”. Mai abbassare la testa, ricordatevelo”.