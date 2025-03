«Omnia vincit amor»: l'amore trionfa su tutto. Anche sulla morte, sul dolore, sulla mancanza. Lo stesso dolore che ha lacerato il cuore di Cristina Amadori, 22enne di Pattada, dopo che la vita del suo fidanzato, Marco Mameli, è stata strappata via violentemente da un fendente al petto durante i festeggiamenti di Carnevale sabato, a Bari Sardo. Il giovane operaio di Ilbono, anch'esso 22enne, è rimasto vittima di un gesto folle per il cui responsabile le autorità stanno stringendo sempre più il campo, affinché sia fatta giustizia.

Giustizia che non basterà a placare lo sconforto dei suoi affetti: i familiari, gli amici, e la fidanzata, che lo ha ricordato sui social con un video commovente, che li ritrae insieme in più frangenti, fra sorrisi, baci, abbracci e momenti di vita quotidiana: "A te hanno strappato via la vita - scrive la giovane - a me il cuore dal petto, vorrei venire da te... dammi la forza amore mio". Un messaggio che arriva forte e diretto, a Marco e a tutti quelli che hanno trovato un istante per trovare parole di conforto per la perdita.

La comunità virtuale unita nel dolore

Centinaia di commenti sotto il video postato dalla 22enne, attestati di affetto provenienti da tutta la Sardegna, a dimostrazione dello scossone che l'Isola ha subito nell'apprendere la notizia, e che travalica i confini fisici e virtuali. "Non ti conosco ma questa storia mi ha toccata veramente tanto oltre la Sardegna, oltre i monti, la nostra Ogliastra e il mare che ci separa - commenta una utente -. Questo lutto è arrivato anche in tutte le case dei sardi che come me vivono in Veneto, Friuli, Toscana... fatti forza tesoro".

"Il figlio di tutte le mamme", lo ribattezza un'altra utente. E così altre decine e decine di messaggi rivolti ai due giovani. Un'ondata di amore che attraversa gli schermi e il mondo del web per arrivare dritta al cuore della destinataria, una dimostrazione di empatia e unione da una Terra che mentre piange un giovane figlio e ne coccola un'altra.

Il video-ricordo condiviso sui social: