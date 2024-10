I Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno denunciato per il reato di tentata rapina aggravata, un cagliaritano pregiudicato classe 1984. Il ragazzo, intorno alle 22 di ad Assemini, si è introdotto all’interno dell’appartamento di una donna nigeriana classe 1991 che da tempo conosceva, per impossessarsi, a suo dire, del proprio telefono cellulare che secondo la donna, le era stato donato tempo addietro dall’uomo come pagamento di una prestazione sessuale.

Con un inganno infatti, il pregiudicato cagliaritano strappava dalle mani della donna il telefono dandosi immediatamente alla fuga, ma ne nasceva una colluttazione durante la quale l’uomo la colpiva con una bottiglia di vetro al volto, procurandole una importante ferita nell’arcata sopraciliare. I militari intervenivano immediatamente sul posto immobilizzando l’uomo ed identificandolo per poi redigere gli atti finalizzati al suo deferimento all’Autorità Giudiziaria.