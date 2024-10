Nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, mediante la costante vigilanza di tutte le zone della città, gli agenti della squadra Volante hanno tratto in arresto Gesuino Porcu, 49enne, pregiudicato, per il reato di maltrattamenti in famiglia e minacce gravi.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri quando è giunta, sulla linea 113, una richiesta di intervento presso un circolo privato situato nel borgo Sant’Elia. I poliziotti della squadra Volante, giunti sul posto, hanno accertato che poco prima, all’interno del circolo privato, c’era stata una discussione animata tra il gestore del locale e il figlio.

La vittima (il padre), visibilmente scosso, ha riferito agli operatori che il figlio aveva preteso dei soldi e, al suo rifiuto, lo aveva minacciato di incendiargli l’attività commerciale e la vettura.

Gli agenti intervenuti lo hanno tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo previsto per la mattinata odierna.