Eccolo il bellissimo lavoro di Caddeo, 22 anni, all’anagrafe Damiano Caddeo, di Sinnai: con "A Laura", il suo nuovo progetto, il primo di tanti, frutto di studio, sacrifici e cuore. Il progetto nasce quest'anno, e si tratta appunto del primo di 3 singoli, scritti e composti dal giovanissimo artista. A Laura è stata scritta nel 2019, con un ukulele, una musa e una spiaggia sarda. Il video di “A Laura” vuole raccontare di un viaggio, come metafora della vita. Tante le persone che farai salire a bordo, quante le emozioni e le variabili. Ognuna di queste persone con una storia da raccontare, ognuna di queste servirà ad arrivare al proprio traguardo. Ognuna, sarà utile ad avvicinarti sempre più a quella persona che cercavi fin dall'inizio.

Il videoclip ufficiale è un cortometraggio che racconta di un viaggio, come metafora della vita. Tante emozioni, tanti stati d'animo. Per i ringraziamenti: il comune di Sinnai per aver concesso il patrocinio gratuito del suolo pubblico. In particolare: L'assessore Alessandra Moriconi per la grande disponibilità. Il Vice Comandante della Polizia Municipale di Sinnai Dott.Giuseppe. Cortometraggio realizzato da AD Power Production. Regia: Andrea Mistretta Aiuto Regia: Lorenzo Cuscusa Fotografo: Lorenzo Paolucci Trucco: Giulia Puggioni Hanno partecipato al Video: Antonio Palmas (Figaccione) Stefano Russo (Galerano) Matteo Mameli (Prete) Chiara Mura (Chitarrista) Melissa Farci (Metallara) Simone Casu (Uomo d'affari) Mattia Porceddu (Tifoso) Luca Olla (Corridore) Sia (Cane) (Pagliaccio) Gianluca Contini (Killer Anni 80) Laura Orrù (A Laura) Si ringrazia S.S.C. La Pineta per i costumi del Tifoso.

Ecco il video