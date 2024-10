Nel 2016 parte il progetto di sviluppo del piccolo centro della Barbagia, deciso dal sindaco Efisio arbau, mettendo in vendita le vecchie case a solo 1 euro, con lo scopo di ripopolare il paese di 1200 abitanti, con l’unica condizione di ristrutturarle ed abitarle. Trenta le case a disposizione e già 500 le domande presentate da persone che vorrebbero trasferirsi a vivere a Ollolai da diverse parti del mondo.

Sette le case già assegnate, di cui due già restaurate, mentre cinque sono state date ad altrettante coppie olandesi che fanno parte del reality “Het Italiaanse Dorp: Ollolai” seguitissimo in Olanda e girato proprio nel paese, filmando l’attività di ristrutturazione delle case e le loro varie attività imprenditoriali che stanno portando avanti a Ollolai.

La coppia di stilisti formata da Marije Graafsna , olandese di 28 anni e Ovan Abdullah di 30, originario del Kurdistan, ha già messo in scena la prima sfilata del loro marchio di moda Amkina, dove il loro talento e la loro creatività si unisce alla tradizione del costume di Ollolai. In passerella, che aveva come sfondo la loro casa di via Sardegna, hanno sfilato sette modelle olandesi e cinque di un’agenzia sarda che hanno indossato gli abiti creati dalla coppia, con la sorpresa finale di due ragazze di Ollolai che hanno sfilato invece con l’abito tradizionale.

I due giovani di talento dicono di essersi innamorati del paese e di voler restare a vivere e produrre le loro creazioni a Ollolai, che con la sua storia e la sua identità dà loro molta ispirazione. Pensano già alla loro prossima collezione che impronteranno sul costume sardo e sui cesti che vengono realizzati a Ollolai , realizzando delle borse ispirate a loro.

Tra le altre coppie ci sono organizzatori di eventi, massaggiatori, e distillatori. Questi ultimi hanno creato il limonello twist, che stanno già vendendo in Olanda.

Lo scopo che voleva raggiungere il sindaco Arbau con le case a 1 euro e poi con il reality olandese sta già prendendo piede dunque, infatti si stà ripopolando il paese, stanno arrivando sempre più turisti e in più i prodotti realizzati nel paese si stanno vendendo anche all’estero.