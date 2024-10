La prima giornata della seconda fase di screening che ha riguardato i 23 Comuni ogliastrini è terminata con 97 positivi su 14.700 cittadini sottopostisi ai test antigenici di terza generazione (a immunofluorescenza). I positivi dovranno ora sottoporsi al tampone molecolare.

Oggi la seconda giornata di controlli sulla popolazione, dopo che già una settimana fa l'Ogliastra era stata interessata da una campagna di screening in quel caso con i tamponi antigenici cromatografici di seconda generazione.

"Lo screening che nella prima fase aveva raggiunto la cifra straordinaria dell'80% del target è andato benissimo anche questa volta - ha detto all'ANSA il commissario della ASSL ogliastrina, Ugo Stocchino -. Tutti i cittadini che hanno fatto il primo test sono tornati per la seconda volta e abbiamo individuato altre 97 positività. Si tratta di persone che si sono positivizzate negli ultimi giorni o che erano sfuggite al primo screening. Per noi è stato un onore collaborare con un luminare come il microbiologo Andrea Crisanti che in Sardegna sta coordinando la campagna di screening di massa. Possiamo dire che l'Ogliastra si è mobilitata e la risposta è andata davvero oltre ogni previsione più ottimista".

Per quanto riguarda la giornata odierna "Siamo fiduciosi - ha concluso Stocchino - stiamo lavorando a riportare in poco tempo l'Ogliastra a provincia covid free".