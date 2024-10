Il 23 ed il 24 ottobre, ad Aritzo, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Sassari congiunamente con i militari della stazione di Belvì, hanno proceduto ad un controllo finalizzato al contrasto di violazioni in materia igienico-sanitarie in concomitanza della 45^ sagra delle castagne e delle nocciole.

Ie verifiche hanno portato al sequestro sanitario cautelativo di circa 150 Kg di carne suina, ovina e caprina su cui non era riportata alcuna bollatura sanitaria necessaria per riscontrarne la tracciabilità e per essere regolarmente somministrata alla clientela.

In totale sono stati eseguiti sette controlli igienico-sanitari su punti ristoro e ristoranti, dai quali sono emerse due violazioni amministrative da parte di alcuni ristoratori che avevano posto in commercio carni sprovviste della timbratura sanitaria e che erano privi di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.