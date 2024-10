Si chiama “Dalla terra alla tavola” la mostra mercato che avrà luogo sabato 11 e domenica 12 novembre all’interno della galleria “Tanit” di Sassari. Una due giorni, organizzata dall’agenzia “Non Solo Eventi” di Bonorva, nella quale si potranno degustare i migliori sardi prodotti artigianali a filiera corta, dal produttore al consumatore.

Un messaggio di speranza che il centro commerciale “Tanit” vuole lanciare ai produttori che, con amore e passione, producono prodotti artigianali non presenti nella grande distribuzione. Un segnale, importante, questo, che arriva proprio in un momento di grave crisi per l’agricoltura e la pastorizia. Sarà compito degli stessi imprenditori spiegare come dalla “Terra” si arrivi alla “Tavola”.





L’esposizione sarà visitabile dalle 10.00 alle 21.00. Inoltre, nella giornata di domenica 12, a partire dalle 17.00, l’evento sarà allietato dai balli e canti tradizionali eseguiti dalla formazione folkloristica “Muttos E Ballos” formato dal gruppo folk Sas Bonorvesas e dalle bellissime voci sarde di Roberto Marini, Roberto Murgia, Stefano Sotgiu ed Emanuela Sassu.