Nella foto: team dell'associazione Diabete Zero guidato dal presidente Francesco Pili

In Sardegna 1 persona con diabete su 4 fatica a seguire un regime alimentare corretto e solo 1 su 2 riesce a praticare attività fisica e fare movimento regolarmente.

Lo rivelano le anticipazioni di una ricerca realizzata da GfK per Sanofi Italia e presentata ieri sera durante la tappa cagliaritana di #5innovazioni, il contest promosso da Sanofi per far emergere le migliori pratiche sul diabete.

Così proprio in Sardegna l’associazione Diabete Zero ha ideato il progetto Cereal 14/20: il pane della salute che fa bene anche alle persone con diabete, preparato utilizzando un antico grano macinato secondo la tradizione. Il progetto ha previsto la selezione e la messa in produzione di due linee di cereali - Senatore Cappelli e Karalis - e la codifica del processo di molitura su pietra a freddo e lievitazione con lievito madre.

Dopo l’approvazione del progetto da parte della Commissione Bioetica dell’Università di Cagliari, il pane è stato introdotto nell’alimentazione di 40 persone con diabete e di 12 volontari sani. I risultati hanno dimostrato una riduzione della glicemia per i soggetti con diabete e pre-diabete.

Il progetto è tra i 5 finalisti del contest #5innovazioni. La premiazione del vincitore si svolgerà il 19 maggio a Roma.