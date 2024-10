Il Presidente della Regione, Christian Solinas, presenterà in Giunta, di concerto con gli assessorati competenti, un emendamento alla variazione di bilancio attualmente in discussione nelle Commissioni consiliari, che prevede il finanziamento di un Piano straordinario per interventi di completamento e riqualificazione dell’impiantistica sportiva della Sardegna.

“Dopo lo stanziamento del contributo di 50 milioni a favore del Comune di Cagliari per la realizzazione di un nuovo stadio, credo che sia corretto prevedere altrettanta attenzione per le altre realtà sportive dell’Isola che meritano strutture adeguate ai migliori standard attuali”, ha dichiarato il Presidente Solinas.

“Il Piano conterrà il finanziamento di interventi sugli stadi di squadre come la Torres, l’Olbia o la Nuorese solo per fare alcuni esempi – ha proseguito il Presidente – ma non si possono dimenticare tutti gli impianti minori, soprattutto quelli dedicati ai settori giovanili, che rappresentano non solo un importante vivaio dello sport sardo ma un grande patrimonio dall’inestimabile funzione sociale. A questo proposito avvierò immediatamente un confronto con il Comitato regionale della Figc per valutare congiuntamente, le priorità”.

Il Piano terrà conto anche degli stanziamenti già assegnati al Comune di Cagliari per il nuovo Palazzetto dello Sport (13,5 milioni di euro) e al Comune di Sassari per il completamento del Palaserradimigni. “Gli interventi non si limiteranno alle sole strutture calcistiche – ha concluso il Presidente Solinas – ma andranno a coprire un’ampia gamma di discipline sportive”.

I dettagli dell’iniziativa, che sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio per l’approvazione, saranno resi noti a breve.