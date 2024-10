Nell’ambito del “Fondo per le foreste italiane”, gestito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la Regione Sardegna ha ricevuto un contributo di 172mila euro: “Si tratta di un finanziamento per la tutela e la valorizzazione degli alberi monumentali presenti nell’Isola, sia in ambito urbano che in aree ad alta frequentazione turistica, e iscritti nell’elenco nazionale", ha spiegato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis.

"Al Corpo forestale regionale è attribuita la competenza delle azioni volte al recupero della funzionalità e della vitalità degli alberi, alla valutazione della loro stabilità, soprattutto in ambito urbano, e alla loro valorizzazione”.

“Per la Sardegna, che nel 2015 ha istituito l’elenco regionale degli alberi monumentali, l’immenso patrimonio ambientale e paesaggistico rappresenta un valore da tutelare, salvaguardare e soprattutto valorizzare, essendo un bene insostituibile per la qualità della vita dei Sardi”.