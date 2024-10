Sei delibere che danno il via libera ad altrettanti progetti definitivi ed Esecutivi Che consentiranno l'Avvio di Importanti e Attese opere pubbliche.

Le ha approvate ieri la Giunta comunale presieduta dal sindaco Nicola Sanna per un importo Lavori di quasi 2 Milioni di euro.

Al centro della Riunione dell'esecutivo di Palazzo Ducale c'erano la Realizzazione dell'Area di fitwalking in via Gennargentu, la Riqualificazione energetica del complesso sportivo Torres Tenni, quindi la realizzazione di un campo di calcio a 11 in erba sintetica a Campanedda, l'ampliamento del Centro Sportivo Asd Accademia, l'Intervento di Ripristino delle aule e della palestra nella Scuola di via Gorizia quindi Lavori straordinari e di efficientamento energetico degli Alloggi Erp di via Nulvi. Le proposte di deliberazione presentate Sono stato in Giunta dall'assessore ai Lavori Pubblici Ottavio Sanna.



Tutti i Lavori Che riguardano le Strutture Sportive Saranno realizzati Attraverso i mutui Richiesti dal Comune di Sassari al Credito Sportivo.



La Giunta del Sindaco Nicola Sanna, quindi, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo per l' allestimento di un'area per il fitwalking nel parco Adelasia Solinas Cocco, in via Gennargentu. Il progetto e Stato consegnato al Comune di Sassari a titolo gratuito Dalla Scuola Sarda del cammino e redatto Dallo studio di MB Ingegneria degli Ingegneri Roberto Masia e Gavino Brau E ha un importo complessivo di 149.949,47 euro.



A ricevere il via libera, poi, il progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo “complesso sportivo Torres Tennis – riqualificazione energetica ed adeguamenti funzionali 1° stralcio funzionale”. Il progetto è stato proposto dalla “Associazione Asd Torres Tennis A. Bozzo” per l’importo complessivo di 350 mila euro.



Diventa quindi più vicina la realizzazione di un nuovo campo sportivo a Campanedda. A rendere più realistica l'esecuzione dei lavori è l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo del progetto proposto dalla “Associazione ASD Campanedda”, per l’importo complessivo di 685.000 euro. Il progetto prevede la realizzazione di un campo da calcio a 11 in erba artificiale di ultima generazione nell'impianto sportivo di Campanedda.



Ancora un via libera al progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo dell'ampliamento del centro sportivo Asd Accademia, per il centro sportivo polivalente e il pattinodromo per l’importo complessivo di 378.298 euro.



La giunta comunale quindi ha approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento previsto nel piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: programma triennale di edilizia scolastica. Con l'importo di 180 mila euro sarà possibile intervenire per il ripristino delle aule e della palestra della scuola di 1° grado di via Gorizia.



A chiudere l'elenco delle delibere quella che approva il progetto esecutivo e definitivo per gli interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Nulvi per un importo di 200 mila euro.