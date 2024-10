Dalla Cina strizzano gli occhi verso la Sardegna. Un gruppo di investitori del Paese asiatico sarebbe pronto ad acquistare della compagnia Meridiana, il vettore identitario della Sardegna. Chissà, dunque, se l’attenzione mostrata dovesse incrociare i favori del vettore isolano.

Potrebbero, probabilmente, aprirsi nuovi scenari per la piattaforma aerea. I primi avvicinamenti per l’affare ci sarebbero già stati sin dagli scorsi giorni. La delegazione di imprenditori cinesi avrebbe già manifestato l’interesse all’acquisto alla Regione.

Il consigliere regionale Edoardo Tocco, in prima linea nel tentare la difesa della flotta simbolo dei quattro mori, rivela: <<C’è un interesse concreto. Abbiamo avuto modo di incontrare gli emissari degli investitori cinesi che hanno segnalato l’idea di poter rilanciare la compagnia dell’Aga Khan – dice l’esponente degli azzurri – garantendo così le risorse necessarie ad un nuovo decollo del settore dei trasporti aerei nell’Isola>>.

Una nuova speranza, dunque, per la compagnia aerea vista anche la prossima scadenza del 21 ottobre. <<Il taglio dei dipendenti, con 1634 lavoratori a rischio, è una prospettiva da scongiurare con tutte le azioni tese a salvaguardare l’occupazione – conclude Tocco – E’ indispensabile che le istituzioni si mobilitino per superare le difficoltà e proporre nuove strategie di alleanza nei cieli, seguendo il modello della sinergia tra Alitalia – Etihad. Gli investitori cinesi sarebbero una conquista per il mercato dei trasporti isolani, con ripercussioni positive sul fronte lavorativo>>.