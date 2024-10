Cominceranno con la degustazione della favata, in programma giovedì 8 febbraio alle 18.00 in piazza Maggiore, gli eventi legati al carnevale pozzomaggiorese. Dopo il successo dello scorso anno, la Pro loco, l’Amministrazione comunale e il gruppo “Martedì Grasso” hanno deciso di predisporre il calendario degli eventi per una delle festee più attese dell’anno legate, senza ombra di dubbio, alla satira, al divertimento e agli immancabili “Scherzi di Carnevale”.

Le manifestazioni proseguiranno domenica 11 alle 15.30, sempre in piazza Maggiore, con frittelle e balli per tutti. Martedì 13 l’attesa sfilata dei carri allegorici: alle 14.30 è in programma il raduno in via San Pietro mentre la partenza è fissata alle 15.00. Alle 18.30 è previsto l’arrivo in piazza Maggiore. Subito dopo, alle 19.00, avrà luogo il rogo a Re Giorgio seguito, alle 19.30, da musica e pasta-party per tutti.

La speranza degli organizzatori è quella di ripetere il successo dello scorso anno, con un Corteo di figuranti molto particolare, legato alla politica. I protagonisti dello scorso anno sono stati proprio “Re Giorgio”, con le sembianze del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e un enorme indigeno raffigurante il segretario della Lega Matteo Salvini.