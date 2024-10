Importante traguardo per il "Matrimonio Mauritano", in programma a Santadi da mercoledì 1 a domenica 5 agosto. Uno dei riti più antichi, ma anche moderni, della tradizione sarda tocca, infatti, il mezzo secolo di vita.

Saranno cinque giornate molto intense, con un programma ricco di musica, mostre, letture, concerti e degustazioni che farannoda cornice al rito di domenica 5 agosto che si concluderà con la grande festa dei balli in piazza.

Quest'anno saranno Gessica Garau e Michele Arceri a indossare gli antichi abiti tradizionali realizzati con tessuti preziosi arricchiti da gioielli in filigrana e di vivere le suggestioni di gesti antichi come quello beneaugurante de sa gratzia e la benedizione dell'acqua che compiono le mani sagge delle madri.

Sa coja maurreddina sarà anche un'occasione per scoprire le rbellezze archeologiche, paesaggistiche e culinarie del territorio di Santadi come la grotta di Is Zuddas il sito di Pani Loriga e le bontà enogastronomiche come salumi, formaggi, pane e dolci da accompagnare con il rinomato Carignano del Sulcis.

Mercoledì 1 agoato, gli sposi trascorreranno un pomeriggio romantico al'insegna delle “Storie d'amore e tradizioni” e degli auguri dei poeti improvvisatori. Giovedì 2 si andrà alla scoperta dei segreti della preparazione del pane tradizionale. Al termine, spazio alla musica sarà in compagnia della band santadese Tribù Mediterranea.

Venerdì 3 sono in programma la degustazione delle birre prodotte dal Birrificio di Cagliari e una nuova serata musicale, stavolta in compagnia dei Ratapignata.

La sera del 4 sul palco di piazza Marconi, Elena Ledda darà anima e luce alle vicende dei popoli mediterranei raccontandole nel suo ultimo toccante lavoro, Làntias.

Domenica 5 agosto, la giornata più attesa con i due sposi che, dopo la vestizione, saranno accompagnati da parenti, amici e turisti verso la chiesa di San Nicolò con un colorato corteo nuziale di gruppi folcloristici provenienti da tutta la Sardegna, le tracas adorne di fiori, i cavalieri e le launeddas. I canti sacri e la condivisione del pane nuziale faranno da cornice alla celebrazione in lingua sarda. La giornata di festa si concluderà con musica e balli in piazza.





Programma completo dal 1° al 5 agosto 2018

Mercoledì 1 agosto

Ore 15:00

I dolci della festa: preparazione e degustazione dei dolci delle nozze

Museo Etnografico “Sa Domu Antiga”, Via Mazzini

Ore 19:00

Gli sposi Gessica Garau e Michele Arceri, insieme alle coppie delle precedenti edizioni, si raccontano.

Storie d’amore e tradizioni, letture di Daniela Deidda;

Augurius a is isposus a sa campidanesa con i poeti improvvisatori Roberto Zuncheddu e Fernando Pisu accompagnati alla chitarra da Mario Aledda e all’organetto dalla piccola Angela Porceddu.

Museo Etnografico “Sa Domu Antiga”, Via Mazzini

ore 20:30

Gli abiti del Sulcis: inaugurazione mostra dell’abbigliamento popolare sulcitano

a cura dell’Associazione Culturale L.A.A.N. Gruppo Folk S. Elia di Nuxis

Centro Culturale Polivalente, Piazza Marconi (fianco Chiesa San Nicolò)

ore 21:30

La cena degli sposi “contest”: gli chef Riccardo Argiolas, Samuel Mervyn Rainey e Carlo Biggio, proporranno una cena ispirata ai piatti della tradizione.

Degustazione guidata dei vini della piccola cantina di Andrea Taris e formaggi della Latteria Sociale di Santadi

Centro della cultura del vino, Via San Paolo

Giovedì 2 agosto

ore 19:00

ore 20:00

Il forno in piazza: preparazione, cottura e degustazione del pane tradizionale

a cura dell’Associazione AUSER Santadi;

Gli assaggi dei salumi tipici del territorio

a cura del salumificio Sa Baronia - Villaperuccio di Fabrizio Pusceddu

Piazza Marconi

ore 22:00

Tribù Mediterranea in concerto

Museo Archeologico, Via Umberto I





Venerdì 3 agosto

ore 19:00

ore 19:00

Sonus de sa terra nosta: inaugurazione mostra degli strumenti musicali tradizionali e di rielaborazione a cura di Mondo Usai

Centro Culturale Polivalente, Piazza Marconi (fianco Chiesa San Nicolò)

ore 19:30

“Fiumi di birra”: le specialità del Birrificio di Cagliari

Piazza Marconi

ore 22:00

Ratapignata in concerto

Palco Centrale, Piazza Marconi

Sabato 4 agosto

ore 19:00

ore 19:00

ore 19:30

“Primadicena”: aperitivo e degustazione di cibi tipici locali

Via Vittorio Veneto, Fronte Pro Loco

ore 19:30

“Fiumi di birra”: le specialità del Birrificio di Cagliari

Piazza Marconi

ore 22:00

“Làntias” Elena Ledda in concerto

Palco Centrale, Piazza Marconi





Domenica 5 Agosto

ore 8:00

Il rito della vestizione degli sposi Gessica Garau e Michele Arceri

Museo Etnografico “Sa Domu Antiga”, Via Mazzini

ore 9:00

Partenza del corteo nuziale con la partecipazione di 30 gruppi folk, tracas, launeddas, cavalieri, autorità e sposi

Museo Etnografico “Sa Domu Antiga”, Via Mazzini

ore 11:00

Celebrazione Liturgica del Matrimonio con omelia in lingua sarda cantata da Sandra Ligas con Massimo Perra e Daniele Cuccu;

Segue il rito de sa gratzia e la distribuzione al pubblico del pane tradizionale

Sagrato della Chiesa Parrocchiale di San Nicolò

9:00 – 13:00 / 16:00 – 20:00

Arte e magia nella tradizione” - mostra di tessuti e pietre preziose e altri ornamenti femminili.

Sa Domu 'e Paxi

Via Umberto I, 22

ore 16:00

ore 16:00

ore 20:00

Su cumbidu, invito alla popolazione con la torta nuziale e i dolci tipici degli sposi

Piazza Marconi, fronte Chiesa

ore 20:30

Festa della tradizione. Speciale Sardegna in festa: i canti, i balli rituali e le danze di corteggiamento della Sardegna. Presenta Ottavio Nieddu

Palco Centrale, Piazza Marconi





I gruppi del corteo nuziale

Ass. Folk "San Pietro" Assemini

Gruppo Folk Santa Lucia Barrali

Gruppo di Tradizioni Popolari Ruggeri Cagliari – Pirri

Gruppo Folk "G.B. Tuveri Collinas"

Ass. Culturale Tradizioni Popolari Is Arxolas Dolianova

Gruppo Folk Sa Nassa Elmas

Ass. Culturale Folk S.Andrea Gonnesa

Gruppo Folk Pro Loco Gonnosfanadiga

Gruppo Folk Città di Iglesias

Gruppo San Giovanni Battista La Salle Monserrato

Ass. Folkloristica Is Meurreddus Narcao

Gruppo Folk S.Elia Nuxis

Gruppo Folk Sos Battos Moros Oliena

Gruppo Folk Città di Oristano

Gruppo Folk "Tuffuddesu" Osilo

Gruppo Folk Sant'Antioco di Bisarcio Ozieri

Ass. Cult. Sa Dom'e Farra di Musiu Quartu S.E.

Gruppo Folk Madonna delle Grazie Palmas

Gruppo Folk S.Agata Santadi

Ass.San Sebastiano Samugheo

Ass. Culturale di Volontariato Santa Vittoria Sarroch

ASD Gruppo Folk San Nicola Sassari

Parco Culturale Cantadoris Settimo S.Pietro

Gruppo Folk Santa Margherita Siliqua

Gruppo Folk Siurgus Donigala

A.T. Pro Loco Terralba

Gruppo Folk Santa Barbara Villagrande Strisaili

Gruppo Folk Pilar Villamassargia

Ass. Cult. di Tradizioni Popolari Sorres Villasor





Le launeddas dell’Associazione “Nodas Antigas” di Serramanna





I cavalieri

Monserrato

Oniferi

Santadi

Sarroch

Sant'Antioco

San Giovanni Suergiu

Teulada

Le tracas

Domusnovas

Narcao

Pula

Teulada