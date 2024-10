Polizia di Stato e Vigili del fuoco in campo per sensibilizzare alla legalità e alla cultura della donazione di sangue: al via il progetto "Dal sangue versato al sangue donato".

Per tre giorni, in tre città diverse, verrà esposta la teca con i resti dell’auto scorta di Giovanni Falcone, la Croma blindata, sulla quale viaggiava il giudice palermitano insieme a sua moglie, Francesca Morvillo, per la prima volta in Sardegna.

LE DATE:

- 29 ottobre dalle ore 08:00 piazza del Carmine a Cagliari. Ore 08:00 donazione sangue con autoemoteca AVIS Provinciale di Cagliari. Ore 09:30 iniziativa con gli studenti delle scuole superiori presso l'Auditorium di Tiscali Italia S.p.A. - Loc. Sa Illetta - SS 195 km 2.300 - Cagliari. Ore 12:00 svelamento teca presso piazza del Carmine;

- 30 ottobre dalle ore 08:00 piazza D'Italia a Sassari. Ore 08:00 donazione sangue con autoemoteca Avis Provinciale di Sassari. Ore 09:30 svelamento teca presso Piazza d'Italia. Ore 10:30 iniziativa con gli studenti presso Teatro Verdi;

- 31 ottobre dalle ore 08.00 piazza Roma a Oristano. Ore 09:30 svelamento teca presso piazza Roma. Ore 10:30 Iniziativa con gli studenti presso il teatro Garau.