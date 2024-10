I controlli proseguono senza sosta, sono molto frequenti, come lo è pure il sequestro della droga rinvenuta tra i giovanissimi, siano essi pusher o assuntori. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cagliari ha effettuato numerose operazioni specifiche di prevenzione e perquisizioni: spinelli nelle vie dove ci sono i locali della movida, ancora a Sant’Elia sono spuntati31 grammidi cocaina, suddivisa in 13 involucri,3 grammidi eroina (la cosiddetta droga povera), ancora diverse segnalazioni in piazza Matteotti e sul litorale del Poetto.

In queste zone nelle tasche di un giovane è stato rinvenuto un quantitativo di 0,6 grammidi hashish: ancora nel quartiere di Sant’Elia sono stati trovati 133 semi di marijuana e 9 piantine. Infine, nei pressi dell’Arst e della stazione dei treni, i baschi verdi hanno fermato un 42enne in possesso di 3 spinelli e hashish (1,5 grammi). Le Fiamme Gialle hanno inviato anche diverse comunicazioni con altrettanti nominativi di assuntori di droga alla Prefettura cagliaritana.