La Regione Sardegna sarà destinataria di un ingente quantitativo di risorse finanziarie europee e nazionali, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di rilancio e ripresa economica e sociale della Regione.

Il solo PNRR garantisce attualmente alla Sardegna risorse per 1.209,36 milioni di euro (Dati relativi ai soli bandi/avvisi ad oggi previsti e/o attivati), a cui si aggiungono 331,5 mln del fondo complementare. In più arriveranno nell'Isola le risorse provenienti dai principali fondi alimentati dal bilancio dell'UE: FESR 1,581,04 miliardi di euro (di cui 1.106,73 milioni contributo dell'UE); FSE 744,02 milioni di euro (di cui 520,81 milioni contributo dell'UE).

Inoltre, la Regione beneficerà delle risorse nazionali del PSC per 4,908 miliardi di euro e PNC per 332 milioni di euro. Quindi la Regione avrà a disposizione per il periodo 2021-2027 un ammontare di risorse (al netto del FEAMP) da impiegare pari a 8,7 miliardi di euro.

Nel dettaglio sul Pnrr, per la digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo ci sono 31,9 milioeni. Tra gli altri progetti ci sono 48,19 milioni per le ciclovie e per l'acquisto di treni destinati al rinnovo delle flotte e sulla rete ferroviaria ci sono anche 368,5 milioni; 22,8 milioni per l'efficienza energetica e costruzione e riqualificazione di edifici scolastici. Altri 203,2 milioni vanno per investimenti in infrastrutture idriche primarie, mentre oltre 80 milioni per la gestione del rischio alluvione e idrogeologico.

Oltre 118 milioni sono disponibili per il piano asili nido e scuole dell'infanzia, riqualificazione, estensione tempo pieno, infrastrutture per lo sport, mentre nel programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e per il potenziamento dei Centri per l'Impiego (CPI) ci sono 53,5 milioni. Infine tra case e ospedali della comunità e parco tecnologico digitale ospedaliero, ospedale sicuro e sostenibile sono disponibili oltre 220 milioni.