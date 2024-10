Piovono insulti sulla bacheca Facebook della deputata ex M5S Paola Pinna, prossima a un passaggio a Scelta civica che dovrebbe essere ufficializzato domani.

E' la stessa Pinna a spiegare su Facebook i motivi che l'hanno indotta al cambio di 'casacca': "A oggi - scrive - senza un gruppo parlamentare alle spalle, non sarebbe possibile per me raggiungere ciò che è sempre stato il mio unico obiettivo: lavorare per i sardi e per la Sardegna".

Ma la Rete non gradisce e ben presto fioccano battute al vetriolo, con oltre 500 commenti postati in poche ore. "Piuttosto perché non se ne torna a casa? Lasci spazio a gente onesta", chiede Salvatore.

"C'è poco da fare - gli fa eco un altro internauta - cominciano a vedere la fine della pacchia e passano a chi gli garantisce la pagnotta a vita". "Ti abbiamo votata perché eri coi 5 stelle - si legge ancora - Nella vita eri un'illustre sconosciuta. E tale rimani. Ma chi ti vota più, s...".

Tantissimi poi i "vergogna", "Giuda", "traditrice", e gli inviti ad abbandonare il Parlamento.