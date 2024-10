Tre grossi pacchi, ‘nastrati’ per sigillare bene il carico, ritrovati nella battigia: all’interno, ben 30 Kg di hashish, suddivisi in involucri protetti dal nastro adesivo da pacchi. E’ l’incredibile ritrovamento di un turista, avvenuto in località "La Colba", nel territorio del comune di Santa Teresa.

Gli agenti del Commissariato di Tempio Pausania sono intervenuti dopo la chiamata fatta al 113 dal bagnante e hanno recuperato e trasportato l’ingente carico di droga negli uffici di Polizia Giudiziaria e inoltrato un dettagliato rapporto alla Procura della Repubblica competente.