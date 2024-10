Pioggia di soldi per l’Isola, dove in concreto saranno concretamente avviate le attività di bonifica dei poligoni sardi, siti per troppi anni trascurati a causa di una normativa inadeguata.

Lo fa sapere il deputato sardo del Pd, Andrea Frailis, il quale conferma la cifra: 46 milioni di euro da impiegare in quelle aree sottoposte ad attività militari.

Quarantasei milioni di euro per la bonifica dei poligoni militari, problema particolarmente sentito in Sardegna, la Regione in cui si trova la maggior parte del territorio italiano sottoposto ad attività militari.

La Commissione Difesa della Camera ha infatti dato il via libera all’approvazione di un decreto del governo Conte che stanzia un milione di euro per il 2020, cinque milioni per il 2021 e venti milioni ciascuno per il 2022 e il 2023.