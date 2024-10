1.000 tute protettive mediche monouso e 5280 mascherine del tipo KN95 sono state donate al Comune di Sassari dal Distretto di Ba’nan della Municipalità di Chongqing in Cina.

I dispositivi, partiti ieri, raggiungerà l’Italia e la Sardegna nei prossimi giorni e saranno messi a disposizione della Protezione civile comunale

“Desideriamo ringraziare le autorità del Comune del Distretto di Ba’nan, in particolare il “Chongqing Ba’nan District People’s Government and Chongqing Charity Federation”, per la donazione effettuata a favore della nostra città”, ha dichiarato il Sindaco Nanni Campus.