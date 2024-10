Sarà una terza consegna di mascherine diversa dalle altre quella che si appresta a iniziare a Bonorva.

Infatti, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Massimo D’Agostino ha deciso di dedicare un pensiero per gli anziani over 70, per i bambini ma anche per le persone speciali

“Daremo mascherine e guanti a tutti ma, soprattutto a loro, recapiteremo un piccolo pensiero a nome di tutta l'Amministrazione Comunale e di tutto il Consiglio Comunale di Bonorva affinché, con un sorriso o con un momento lieto, possano essere affrontati questi giorni primaverili di isolamento, con la speranza che, presto, si possa tornare alla normalità”, queste le parole del primo cittadino.

“Siamo solo un piccolo comune e davanti a questo dramma non possiamo fare granché, anche se davvero vorremmo essere più utili ma quello che facciamo lo facciamo col cuore e col massimo impegno”, ha concluso.