Per festeggiare nel migliore dei modi le prossime feste natalizie, il Comune di Bonnanaro, la Pro loco, la Biblioteca, il gruppo Folk Monte Arana, il Comitato di Santa Rita e l'Associazione Ippica San Giorgio hanno messo in piedi un ricco programma di eventi.

Si partirà domenica 9 dicembre dalle 10.00 in piazza Fontana con i mercatini di Natale e la festa del maiale. Domenica 16 alle 18.00, il Centro sociale ospiterà la commedia dal titolo “Ziu Sarvadoreddu, gregu, ispilorze e..cogheddu”, curata dalla compagnia teatrale di Bono e del Goceano.

Martedì 18 alle 17.00, presso la biblioteca comunale, si terrà un laboratorio creativo per i bambini della scuola primaria. Venerdì 21 alle 18.00 si ritorna al Centro sociale per “Ricordando Paolo Pillonca”, la presentazione dell'ultimo numero della rivista Làcanas dedicato al grande studioso scomparso lo scorso mese di maggio.

Il 23 e il 24 avranno luogo, rispettivamente, il pranzo di solidarietà con la tombola di Natale (Centro Sociale) e il Babbo Natale che socnsegna i doni nelle case dei bambini.

Il 26 dicembre alle 18.00, grande attesa per l'ormai tradizionale presepio vivente per le vie del Centro storico. Il 31 alle 19.00, in piazza San Giorgio, sarà offerto il consueto brindisi di fine anno. L'ultimo appuntamento è in programma il 6 gennaio alle 16.00, al Centro sociale, con la festa della befana.