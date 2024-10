Grande attesa per la novantaseiesima edizione della sagra di San Costantino a Pozzomaggiore. Il programma, predisposto dal Comitato guidato dal Presidente Salvatorico Fara con il contributo della Regione Sardegna, dell’Amministrazione comunale e della Pro loco, avrà inizio venerdì 6 luglio alle 18.00 con la partenza delle bandiere dalla sede del comitato in direzione della Parrocchia di San Giorgio Martire.

Subito dopo il rilevamento del clero e l’arrivo nel Sagrato di San Costantino, accompagnati dalla banda musicale “Città di Sennori”, saranno celebrati i vespri solenni e la Santa Messa in onore degli obrieri defunti. Al termine, gli spari dei fucilieri daranno il via all’ardia.

Alle 22.00 è in programma uno spettacolo di musica etnica grazie al gruppo “Iskidos”. Sabato 7, dopo le funzioni religiose delle 7.00, 8.00, 9.00 e 10.00, nuova partenza delle bandiere dalla sede dell’obriere maggiore in direzione della parrocchia per il rilevamento del clero.

Subito dopo l’arrivo del clero nel Sagrato, i fucilieri annunceranno la partenza di una nuova ardia, seguita dalla processione per le vie del paese con il simulacro dei Santi Costantino, Elena e Silvestro accompagnata dalla banda musicale. Al rientro, la partenza di una nuova ardia e la consegna di un ricordo ai cavalieri partecipanti.

Alle 18.00 sarà reso omaggio ai caduti in guerra presso il monumento in piazza Maggiore. Seguirà la Messa Solenne con il panegirico tenuto da Don Mario Tanca, parroco di San Gavino a Porto Torres. Alle 22.00 spazio al concerto dei Tamurita e al Dj Sonik.

Domenica 8 alle 8.30, verrà officiata una funzione liturgica in onore dei Santi Elena e Silvestro. Alle 22.00 la chiusura dei festeggiamenti con la gara a chitarra che vedrà protagonisti Salvatorangelo Salis, Daniele Giallara ed Emanuele Bazzoni accompagnati alla chitarra da Bruno Maludrottu e alla fisarmonica da Graziano Caddeo. In programma l’estrazione dei biglietti della lotteria.