A circa 8 km dal centro abitato di Norbello sorge il novenario campestre di Sant’Ignazio da Laconi, il primo edificio di culto in Sardegna dedicato al santo quasi immediatamente dopo la canonizzazione. È qui che dal 31 agosto al 10 settembre si svolgeranno i festeggiamenti religiosi e civili in suo onore, ad opera del Comitato Sant'Ignazio Norbello in collaborazione con l'Associazione Turistica Pro-Loco, l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Ippica Norbellese.

Fede e devozione accompagneranno i riti religiosi, la fiaccolata, le novene e le sante messe che si celebreranno per l’intero periodo nel santuario.

Ricchissimo il programma che come da tradizione ripropone il palio degli asinelli il 2 settembre alle ore 21.30 e ancora domenica 3 settembre a partire dalle ore 16.30 la battaglia di Paintball che si protrarrà fino a notte fonda.

Nove giorni all’insegna del divertimento con giochi, sorprese, tanta musica e le immancabili serate dedicateAL folklore. Venerdi 8 settembre appuntamento con il gruppo etnico ARKANOS di Massimo Pitzalis alle ore 22, sabato 9 settembre alle ore 22.30 CAROVANA FOLK in concerto e per concludere domenica 10 settembre dalle ore 18 Ballade Ballade Bois.