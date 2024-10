Saranno cinque i giorni dedicati al “Carnevale Marese” 2018, organizzato dalla Pro loco di Mara presieduta da Antonella Salaris in collaborazione con i ragazzi locali e il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Si partirà sabato 3 febbraio alle 21.00, nei locali del Centro sociale, con una serata di balli lisci. Domenica 4 alle 17.00 spazio ai bambini con una serata musicale a loro dedicata.

Giovedì 8 alle 19.00 verrà servita la favata in piazza ai presenti mentre sabato 10, grande attesa per la sfilata dei carri allegorici con partenza alle 15.30 da via Dante. Sabato 17 alle 22.00, la conclusione degli eventi con la pentolaccia in maschera.