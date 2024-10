E’ stato ritrovato il 65enne commerciante residente a Fonni, scomparso lo scorso 29 dicembre. La famiglia ne aveva dato l’allarme e durante lo scorso fine settimana le centrali Operative dei Carabinieri aveva attivato le ricerche. L’uomo, verso le ore 20 del 29, stava facendo rientro a casa da Oristano quando, forse per un colpo di sonno, è finito con l’auto in una scarpata, a circa 20 metri sotto al livello stradale, al km 2+800 della S.P. 17, nell’agro di Sarule.

Solo verso le ore 00:10 del 30 dicembre 2018, la vettura del commerciante è stata individuata da una pattuglia dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ottana sul fondo della scarpata in una posizione difficilmente visibile. Il 65enne era ancora all’interno dell’abitacolo quando è stato trovato dai militari: cosciente ma ferito tanto che non riusciva a muoversi per le diverse fratture riportate. Infatti, a causa dei traumi subiti il 65enne non era riuscito a prendere il proprio telefono cellulare per chiamare i soccorsi e fornire la propria posizione.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e di una squadra dei Vigili del Fuoco.

L’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Nuoro e ricoverato dopo aver trascorso alcune ore all’addiaccio