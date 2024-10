Tutto pronto per il “Carnival Bonnanarese”, un ricco programma di eventi per il Carnevale promosso dalla Pro loco di Bonnanaro con il contributo del Comune.

Il via giovedì 28 febbraio alle 16.00 in piazza San Giorgio, con un intrattenimento per bambini e la frittellatta. Domenica 3 marzo alle 17.00, si terrà la sfilata dei carri allegorici. Alle 22.00 è in programma una serata danzante.

Martedì 5 marzo alle 17.00, nuova sfilata dei carri seguita, alle 20.00, dal rogo di Re Giorgio (piazza San Giorgio) e alle 22.00 da una serata danzante. Sabato 9 alle 22.00 si terrà la pentolaccia con serata danzante mentre domenica 10, alle 16.00, “Carnevalando”, pentolaccia per bambini curata da “Musicaeventos”.