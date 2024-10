A partire da mercoledì 24 novembre saranno disponibili le prenotazioni della terza dose di vaccino anti Covid in Sardegna per la fascia di età 40-59enni. Lo riferisce all'Ansa l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu.

La decisione segue quella annunciata dal commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo e dal ministro della Salute Roberto Speranza di anticipare a lunedì 22 la campagna richiami per la stessa fascia di popolazione.

Come confermato dalla Fondazione Gimbe, l'Isola è indietro rispetto alle altre regioni italiane sulla dose booster: il tasso di copertura è del 46,9%, la media in Italia è invece del 53,53%. Ma, spiega Nieddu, "il motivo è semplice: la gente non si prenota".

"E ora - aggiunge - stiamo valutando l'opportunità di campagne informative per sollecitare l'adesione". L'esponente della Giunta Solinas non esclude il ricorso al sistema degli Open day. Intanto, precisa, "tutti gli hub sono pienamente operativi".