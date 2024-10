Tutto pronto per l’edizione 2019 del Carnevale marese. Si partirà domenica 24 febbraio alle 16.30 con il Carnevale dei bambini che si terrà presso i locali del Centro sociale.

Giovedì 28 febbraio dalle 18.00, l’Associazione “S’hacca ezza” proporrà la favata in piazza. Sabato 2 marzo la giornata clou con la sfilata dei carri allegorici per le vie del paese. Dalle 15.30 è in programma il ritrovo in Via Dante mentre la partenza è fissata per le 16.00 da “Sala e sa Rocca”. Durante il percorso la Pro loco offrirà le frittelle.

Al termine, la sentenza a Re Giorgio. A partire dalle 20.30, L’Asd Mara 1974 offrirà un piatto di pasta a tutti. Seguiranno i balli e la pentolaccia.