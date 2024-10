La cooperativa “Terranimada”, in collaborazione con il Comune di Semestene e l’Associazione “Croce Gialla” di Ploaghe, ha promosso il campo estivo 2018 che si terrà a Semestene dal 24 al 31 agosto. L’iniziativa è riservato ai minori dalla seconda elementare alla terza media.

Il numero massimo di partecipanti sarà di 35 ragazzi mentre quello di partecipanti, 20. Per le iscrizioni è possibile recarsi presso la sede della Se.a.coop, in via Grazia Deledda a Thiesi, dal 16 luglio al 6 agosto, dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.00. Maggiori informazioni ai numeri di telefono 3385086928 e 079889301 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo terranimada@hotmail.it.