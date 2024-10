In spiaggia a prendere il sole sulle rive del Fiume Tirso. Sarà possibile forse già dalla prossima primavera, grazie all'iniziativa di un'imprenditrice che si è aggiudicata il bando comunale per la gestione del Parco di Sa Maddalena che si estende per poco meno di un ettaro mezzo sulla riva sinistra del Tirso in territorio della frazione di Silì.

Con un investimento di 50 mila euro nel primo anno oltre alla spiaggia sulle rive del fiume con possibilità di noleggiare lettini, ombrelloni e canoe, tra gli antichi ulivi del parco saranno realizzati anche un'area sosta attrezzata per caravan, una con chiosco-bar, caffetteria e servizi igienici ed una dedicata ai bambini.

Saranno gestiti da privati anche gli storici giardinetti di S. Martino nei pressi dell'Ospedale civile e una prima fetta del Parco di Santa Petronilla, nella frazione di Donigala. Nei giardini di S. Martino un altro imprenditore realizzerà un chiosco con attività di ristorazione per cibi di asporto e la preparazione di pasti semplici.

A Santa Petronilla, invece, nei pressi dell'omonima chiesa campestre, sorgeranno strutture di servizio per il benessere animale con un gattile, un day hospital, un albergo e una scuola per cani. Tutti i concessionari dovranno curare la manutenzione del verde e delle strutture esistenti.