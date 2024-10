Dal 20 luglio ritorna a Carloforte l’appuntamento con “L’isola dei libri” manifestazione organizzata dall’associazione culturale Saphyrina, giunta alla terza edizione.

Tredici appuntamenti dedicati alla letteratura che vedrà la presenza di scrittori del calibro di Cristina Caboni, Vanessa Roggeri, Francesco Abate, Gabriella Turnaturi, Lea Melandri e Gianni Mura, oltre che uno spazio dedicato agli autori tabarchini.

Si partirà alle 18.00 nel Mercato del Pesce, con la novità di questa rassegna: la presentazione dell’annullo filatelico. Seguirà, alle 20.30, “Scrittori isolani: letture dal nostro patrimonio” che vedrà protagonisti i poeti carlofortini Aldo d’Arco, Giusy Rombi, Giovanni Maurandi, Margherita Crasto, Rosanna Maurandi, Lorenza Garbarino, Mariano Strina, Luca Navarra, Antonello Rivano. Spazio anche alle prose scritte di Maria Simeone e Serena Pellerano.

Domenica 22 luglio alle 20,30, il festival si trasferisce nel giardino dell’hotel Pimpina dove arriva l’autrice indiana, ma da più di 15 anni residente a Milano, Urmila Chakraborty. Insieme a Luca Navarra la scrittrice parlerà di “Seguendo le donne chitrakar- Diario di un viaggio in India”, uscito nel 2015 per l’editore GiveMeAChance. Per l’occasione sarà inaugurata uan mostra di Patachira che potrà essere visitata dal 21 al 31 luglio, dalle 14.00 alle 21.00, presso l’hotel Villa Pimpina (in via Genova 106-108).

Mercoledì 25, sempre alle 20,30, l’appuntamento è in vico Caprera conClaudio Facchinelli che, intervistato da Luigi Alcide Fusani, parlerà del suo “Dosvidania, Nina!”, edito da Sedizioni. Giovedì 26, nella suggestiva via Magenta, spazio a Fiorenzo Toso con il libro “Parole e viaggio. Itinerari nel lessico tra etimologia e storia”, edito per la Cuec editrice. Dialogherà con l’autore Nicolo Capriata.

Via Magenta ospiterà anche l’incontro di sabato 28 con la sociologa Gabriella Turnaturi che presenterà, assieme a Maria Rosa Cutrufelli, il suo ultimo libro “Non resta che l’amore- Paesaggi nei sentimenti italiani”, pubblicato per la casa editrice “Il Mulino”, vincitore quest’anno del Premio Morante per la saggistica.

Domenica 29 alle 20.00, in via Caprera, L’isola dei libri ospiterà Cristina Caboni che disserterà, assieme a Giusy Rombi, del suo ultimo lavoro “La rilegatrice di storie perdute”, edito da Garzanti.

Lunedì 30 luglio alle 20.30, in via Marchese di Rivarolo, arriva la femminista della prim’ora Lea Melandri per parlare del libro, uscito nel 2017 per Neri Pozza, “Alfabeto d’origine”. L’appuntamento sarà presentato da Giovanna Vitiello.

Martedì 31 alle 20,30 in via Duca San Pietro, sarà la volta di Maria Rosa Cutrufelli, che presenterà “Scrivere con l’inchiostro bianco”, pubblicato nel 2018 per Iacobellieditore, 2018. Dialogherà con lei Gabriella Turnaturi.

Mercoledì 1 agosto, alle 20,30 in via Magenta, arriva al festival Francesco Abate per presentare il suo ultimo lavoro “Torpedone trapiantati”, edito nel 2018 dalla Einaudi. A dialogare con l’autore sarà il poeta e scrittore Claudio Moica.

Lunedì 6 alle 20,30 in via Duca San Pietro dove arriva la giovane autrice cagliaritana Vanessa Roggeri che, in compagnia di Giusy Cienzo, presenterà “La cercatrice di corallo”, edito da Rizzoli.

Martedì 7 alle 20,30 in via Magenta, grande attesa per Gianni Mura, uno dei maestri del giornalismo sportivo italiano. Dialogherà con lui Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna.

Il protagonista di mercoledì 8 alle 20,30 in via Duca San Pietro, sarà Enrico Pedemonte, già corrispondente da New York per La Repubblica e L’Espresso ed ex direttore di Pagina 99, che presenterà, insieme a Maria Simeone, il suo libro “La seconda vita”, pubblicato quest’anno da Frassinelli.

Giovedì 9 alle 20,30 in via Magenta, la serata conclusiva della rassegna con l’architetto e paesaggista Marco Bay con il suo “Disegnare con gli alberi”, libro pubblicato da Mondadori, Dialogherà con l’autore Margherita Angelucci.