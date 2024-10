Sarà la Horizon della compagnia Pullmantur a battezzare la stagione croceristica 2019 a Porto Torres che partirà il prossimo due aprile. Trentuno in tutto gli accosti previsti quest’anno.

Giornate impegnative, invece, quelle dell’8 agosto e del 12 settembre per la presenza in contemporanea, nello scalo turritano, di due le navi con circa quattromila sbarchi attesi in ognuna delle due giornate.

Sarà il Comune di Porto Torres a farsi carico dell’organizzazione dei servizi di informazione e accoglienza ai croceristi per promuovere i siti culturali e paesaggistici, le spiagge e i servizi turistici.

“In questo 2019 avremo il triplo degli attracchi rispetto allo scorso anno – ha sottolineato l’Assessora al Turismo, Mara Rassu – e per Porto Torres l’arrivo delle navi da crociera costituirà una nuova opportunità di promozione del territorio, poiché migliaia di persone prenderanno contatto direttamente con la nostra città, non solo dai cataloghi o dal web, ma visitandola. Per questo la nostra Amministrazione, sin dall’insediamento, ha voluto potenziare i servizi di informazione prevedendo la presenza di operatori sia nel molo di approdo che in centro città, alla fermata dei bus navetta, dove predisporremo anche un punto d’ombra per chi deve attendere i mezzi. Una serie di servizi che i croceristi hanno dimostrato di apprezzare, lasciando feedback positivi e apprezzando gli sforzi del Comune e degli operatori”.

Queste le compagnie che hanno scelto Porto Torres come meta degli itinerari: oltre a Pullmantur (due approdi), Tui con il brand Marella Cruises (tre approdi), destinato al mercato del Regno Unito, e con il brand Mein Schiff (quindici approdi) per il mercato tedesco.

In agenda anche il ritorno di Costa Crociere (dieci approdi) e della Saga, che effettuerà una toccata con la nuova ammiraglia Spirit of Discovery, il cui varo è fissato per l’estate.

“Sono previste diverse lunghe soste che potranno così permettere ai turisti di scegliere eventualmente la visita dell’isola dell’Asinara, l’altra metà del nostro Comune”, queste ancora le parole della Rassu.

Inoltre l’Amministrazione ha individuatodelle aree dedicate alla promozione del territorio e ai mercatini per operatori dell’ingegno, artigiani locali e alimentari in Piazza Umberto I e nel Corso Vittorio Emanuele, nel tratto da via Mare sino all’incrocio con via Ponte Romano. Gli stand di merceologia varia saranno allestiti in Piazza Garibaldi, mentre l’area nei pressi delle fermate del bus navetta sarà a disposizione di quelle aziende che vorranno pubblicizzare i propri servizi turistici e di trasporto (escursioni, servizi di noleggio, Taxi, Ncc).

“Per Porto Torres è una bella occasione di promozione – ha aggiunto il Sindaco Sean Wheeler – abbiamo diffuso il calendario tra i commercianti e spero che anche loro partecipino a questa attività di marketing territoriale tenendo aperti i negozi. Con i port agent e i tour operator locali c’è stato nei mesi scorsi un importante scambio di informazioni in preparazione degli accosti. Ai nostri uffici comunali abbiamo chiesto di attivarsi sul fronte della pulizia e del decoro delle aree interessate dai flussi turistici e sarà fondamentale, come sempre, la collaborazione della Capitaneria e dell’Authority per tutte le operazioni previste in porto”.