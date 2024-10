Sarà un “Istiu giavesu” 2018 ricco di appuntamenti quello predisposto dall'Amministrazione comunale guidata da Maria Antonietta Uras. Si partirà il 2 agosto, in piazza Comune, con una serata di danze latino-americane a premi grazie alla fisarmonica di Antonio Tanca e alla ballerina Bianca.

Il 3 e il 4 sarà la volta dei festeggiamenti in onore di San Sisto II Papa. Il 6 caccia al tesoro a premi in pineta e per le vie del paese organizzata in collaborazione con la Biblioteca comunale “Antoninu Paba” e la cooperativa Robinson. L'8, in piazza San Francesco, “Karaoke Folle” grazie alla Band “Silvia, Lorenzo, Jò e Maurilio”. Il 9, il Centro sociale ospiterà la proiezione del film “Son Tornato”.

Il 12 avrà luogo la “Festa dell'Emigrato”. Alle 11.00 sarà celebrata la Messa nella Chiesa campestre di San Cosimo seguita dal pranzo in pineta e dalla consegna dei premi da parte dell'Amministrazione comunale.

Il 13, nel tratto alto di Corso Repubblica”, sarà il turno di “Gessomania”, un concorso a premi di gessetto colorato sull'asfalto promosso in collaborazione con la biblioteca comunale.

Il 16, al Centro sociale, sarà proiettato il cartone animato “Leo da Vinci-Missione Monna Lisa” mentre il 17, in piatta 'e s'ulumu, spazio alla “Sonadas in Sardu” grazie a Franco Sechi (voce e chitarra) e Fabio Melis (launeddas, sulittu e trunfa).

Il 19, sempre in piatta 'e s'ulumu, altra serata dedicata alla musica sarda con l'esibizione dei cantadores Franco Figos, Massimiliano Murrighili e Leonardo Spina accompagnati alla chitarra da Claudio Pes.

Il 20, in piazza del Comune, si terrà una serata di ballo liscio grazie ancora alla fisarmonica di Antonio Tanca e alla ballerina Bianca. Il 22, la pineta comunale ospiterà le mini olimpiadi con giochi d'acqua per tutta la popolazione, organizzata in collaborazione con la biblioteca comunale e la cooperativa Robinson. Gli eventi si chiuderanno il 23, al Centro sociale, con la proiezione del film “Benedetta Follia”.