A partire da giovedì 18 gennaio, l’Archivio storico comunale di Sassari ospiterà un ciclo di conferenze inerenti “Sassari e le sue statue”. A seguito del grande interesse suscitato dalla mostra “VIVO. Come una statua”, gli organizzatori hanno deciso di prolungare l’iniziativa, con quattro ulteriori appuntamenti che vedranno protagonisti quattro ospiti d’eccezione.

Si partirà giovedì 18 gennaio con il professor Manlio Brigaglia, il quale terrà una relazione sulla storia dei personaggi immortalati nelle sculture pubbliche cittadine. Il 25 sarà la volta di Paolo Cau (Direttore dell’Archivio storico) che illustrerà le fasi e il contesto di realizzazione dei singoli monumenti statuari presenti nelle piazze di Sassari.

L’1 febbraio sarà la vola di Simonetta Castia e Stefania Bagella di Aristeo che parleranno delle evoluzioni e degli sviluppi intrapresi dalla statuaria negli ultimi anni e, nel caso specifico, dello studio sul monumento dedicato a Enrico Costa. Mercoledì 7 lo storico Antonello Mattone presenterà un approfondimento sulla figura di Pasquale Tola. gli incontri avranno luogo alle 18.00.

La mostra “VIVO. Come una statua” rimarrà aperta fino 31 gennaio e sarà visitabile dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 10.00 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00. Il progetto è ideato e promosso dal circolo culturale Aristeo in collaborazione con l’Archivio di via Insinuazione, ed è patrocinato dalla Regione Sardegna, dal Comune di Sassari e dal Comitato per un monumento a Enrico Costa.