L’Arst annuncia che dal 18 gennaio verranno attivati i nuovi collegamenti: la Linea 170 (Sinnai – Settimo Stazione – Sinnai) e la Linea 171 (Maracalagonis – Settimo Stazione – Maracalagonis).

Il servizio del 170 consentirà il collegamento intermodale fra Sinnai e il Policlinico e fra Sinnai e Cagliari, e viceversa, attraverso la Stazione di Settimo S. Pietro. 14 sono le corse feriali verso la Stazione Metrotranviaria di Settimo e dalla Stazione verso Sinnai. Il tempo di collegamento è di 17’ da Sinnai S. Isidoro alla Stazione, per cui, tenendo conto dei tempi medi di cambio, sarà possibile da Sinnai raggiungere il Policlinico in circa 32’ e da Sinnai raggiungere Piazza Repubblica in circa 48’

Il servizio del 171 consentirà invece il collegamento intermodale tra Maracalagonis e il Policlinico e fra Maracalagonis e Cagliari, attraverso la Stazione metrotranviaria di Settimo S. Pietro. 12 le corse feriali verso la Stazione di Settimo e dalla Stazione verso Maracalagonis. Il tempo di collegamento fra Maracalagonis (Cantina sociale) e la Stazione di Settimo è di 18’, per cui, tenendo conto dei tempi medi di cambio, sarà possibile da Maracalagonis raggiungere il Policlinico in circa 34’ e sempre da Maracalagonis raggiungere Piazza Repubblica in circa 50’.

Contestualmente verrà eliminato il collegamento, attualmente svolto sull’autolinea 119 fra Maracalagonis – Sinnai – Settimo S.P. e il Policlinico (1 corsa di andata e una di ritorno) che sarà sostituito dai nuovi collegamenti intermodali.

E’ prevista anche l’eliminazione di alcuni collegamenti automobilistici attualmente inseriti nella autolinea 107 che saranno sostituiti da quelli di nuova istituzione di tipo intermodale integrato.