Pochi giorni alla nuova edizione dell’Alguer Summer Festival. L’atteso appuntamento estivo con la grande musica e gli spettacoli dal vivo, nato per volontà di Shining Production con il supporto del Comune di Alghero, Fondazione Alghero e in collaborazione con Le Ragazze Terribili e Roble Factory, illuminerà il grande palco dell’anfiteatro Ivan Graziani - Maria Pia, a due passi dalle incantevoli spiagge della Capitale della Riviera del Corallo, per offrire a cittadini e turisti un’estate ricca di concerti e spettacoli.

L’evento, ormai qualificatosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, presenta quest’anno un calendario ricco e variegato di appuntamenti con grandi artisti, acclamati in tutto il territorio nazionale.

La partenza dell’Alguer Summer Festival è fissata per il 17 luglio, quando sotto il cielo di Alghero saliranno sul palco, la stessa sera, Tedua e Angelina Mango. Tedua si conferma come uno dei nomi più forti della scena musicale attuale: il suo album “La Divina Commedia” ha conquistato il sesto disco di platino. La nuova certificazione di “La Divina Commedia” conferma il successo del suo ultimo album, di cui il 24 maggio è uscita la seconda parte “Paradiso - La Divina Commedia Deluxe”. Sarà preceduto sul palco da Angelina Mango, vincitrice dell’ultimo festival di Sanremo. I due artisti hanno collaborato sul brano Angelo Custode contenuto proprio nell’ultimo disco di Tedua.

Il 20 luglio, è in arrivo Calcutta, con il Relax Tour Estivo 2024, regalando ai fan l'opportunità di ascoltare dal vivo le sue canzoni e di immergersi nella sua musica coinvolgente e intensa. Il cantautore originario di Latina, noto per la sua voce unica e le sue canzoni cariche di emozioni, porterà in giro per il paese i brani del suo nuovo disco, oltre ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera.

Il 28 luglio, appuntamento con Carolina Benvenga, con “UN’ESTATE FAVOLOSA”, un nuovo spettacolo all’insegna della musica e del divertimento per i più piccoli e le loro famiglie.

Il 30 luglio, sarà Emma la protagonista del palco dell’Anfiteatro Ivan Graziani. L’artista ha di recente rilasciato il video di Femme Fatale, che arriva ad un anno di distanza da “Mezzo Mondo”, primo singolo che ha anticipato l’uscita dell’ultimo album d’inediti “Souvenir” (disco d’oro). È stato un anno musicalmente molto intenso per Emma e ricco di grandi successi, tra cui il brano sanremese “Apnea” (certificato platino). Dopo la partecipazione in gara al 74° Festival di Sanremo proprio con APNEA, brano nella top ten della classifica EarOne, Emma torna live quest’estate nei principali festival italiani.

Il 31 luglio ci saranno Elio e Le Storie Tese con "Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo" e il 3 agosto, CCCP - Fedeli alla Linea, che tornano sulle scene live con il tour “In FEDELTÀ la LINEA c’è”.Entrambe le date sono parte del Festival Abbabula.

Il 4 agosto, Paolo Crepet, lo psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, sarà protagonista sul palco con la sua nuova conferenza spettacolo “Mordere il Cielo”.

Il 9 agosto, i Pooh, con “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024”. “È tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre – dichiarano i Pooh. Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi.”

Il 10 agosto, Marlene Kuntz, che continuano i festeggiamenti per i 30 anni di Catartica, disco d’esordio dei Marlene Kuntz, destinato a diventare una vera e propria pietra miliare nella storia della musica italiana.

L’11 agosto, Mai Dire Goku, il 16 agosto Teenage Dream, due dei party più amati del momento in tutta la Penisola.

Fra le novità, AlgueRock Fest: il 13 agosto, un evento a ingresso gratuito dedicato alle sonorità più hard e heavy. Quattro diverse band si susseguiranno sul palco algherese: Rusty Punx, Icy Steel, Vision Divine e gli headliner FOLKSTONE, per il loro atteso ritorno in Sardegna.

Il 17 agosto Francesco De Gregori, con i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà il concerto Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993.

Il 21 agosto, il ritorno di Voglio Tornare negli anni Novanta, che ha già conquistato il pubblico algherese la scorsa estate e in occasione del Cup D’Any.

Il 22 agosto, Tony Hadley con la sua TH Band saranno sul palco con “Mad about you”. Anche questo appuntamento rientra sotto Festival Abbabula.

Il 23 agosto, Roberto Vecchioni porta ad Alghero “Tra il Silenzio e il Tuono Tour”.