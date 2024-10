L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mariano Soro, ha promosso una gita a Cracovia (Polonia) della durata di 4 giorni. La partenza da Pozzomaggiore e l’arrivo nella città polacca sono fissati per il 17 giugno. Il giorno successivo (18 giugno) è prevista la visita della città mentre il 19 quella al campo di concentramento di Auschwitz e alle miniere del sale. Il ritorno in paese è previsto per la giornata del 20, dopo la visita a Kalwaria Zebrzydowka (importante centro di pellegrinaggio) e Wadowice.

Il numero minimo di partecipanti è di 35 persone mentre la quota individuale di partecipazione è stata quantificata in 670 euro. Quest’ultima comprende il pullman gran turismo e quello per gli spostamenti in loco, il Cagliari Apt (andata e ritorno), il passaggio aereo con Ryanair Cagliari-Cracovia e ritorno, la sistemazione in un hotel 4 stelle, la guida professionista per le escursioni, gli ingressi a Birkenau, ad Auschwitz, alle miniere del sale e alla casa natale di San Giovanni Paolo II.

Inoltre, sono inseriti sia il trattamento pensione completa incluse le bevande (birra e acqua) che la mezza pensione in hotel, oltre che le tasse servizio e l’assicurazione medico bagaglio.

I supplementi riguardano la camera singola per tutto il soggiorno (90 euro). Per quanto riguarda il passaggio aereo con Ryanair, il costo attuale del biglietto è di 170 euro, calcolato per 35 persone e potrebbe subire variazioni al momento della conferma. Le adesioni potranno essere date presso gli uffici comunali.