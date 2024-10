L’iniziativa culturale, giunta alla settima edizione, ritorna nella borgata di Santa Maria La Palma, dal 16 al 22 luglio 2018, con una ricca offerta di percorsi tra teatro, musica e tradizioni dedicati allo studio del movimento e all’insegna della potenza motrice e simbolica del Gesto umano, che sarà evocato e rappresentato nelle sue molteplici espressioni.

Come consuetudine, anche l’edizione 2018 si svolgerà nel Cortile del Centro di Aggregazione Impegno Rurale e vedrà avvicendarsi ospiti di eccezione in un armonioso connubio dei più svariati generi artistici e culturali, dal teatro alla musica, dalla solidarietà alla storia e la tradizione. Oltre agli ospiti, il palcoscenico consentirà anche ai giovanissimi allievi dell’associazione Analfabelfica di dar prova delle loro passioni, dei loro interessi, del loro impegno e della loro serietà.

La Rassegna del Gesto “V” nata nel 2012 in seno dell’Associazione teatrale algherese “AnalfabElfica”, in collaborazione con l’Obra Cultural dell'Alguer e con il Centro di Aggregazione Impegno Rurale di Santa Maria La Palma, si propone, con il patrocinio dell'Assessorato Comunale alla Cultura ed il sostegno della Fondazione Alghero, di offrire soprattutto ai giovani, occasioni di riflessione e di arricchimento culturale in un percorso di crescita e di confronto, di socializzazione e di integrazione. Significativa, in quest’ottica, la conferma dello scenario che accoglierà la manifestazione, da sempre la piccola la borgata della città, nel segno della continuità fra Alghero e le sue periferie.

Gli organizzatori puntano a eguagliare i successi delle passate edizioni, che hanno registrato un considerevole seguito di pubblico e i lusinghieri apprezzamenti da parte della critica. La Rassegna del Gesto “V” anche quest’anno sarà integrata dall’iniziativa solidale “Salviamo un progetto”, una raccolta di fondi a partecipazione libera per sostenere un progetto culturale avviato da una realtà attiva in città. Per questa settima edizione l’allestimento dello spazio scenico è stato affidato alla professionalità del Flower designer algherese Tonino Serra, mentre a Tony Grandi quello del service audio/luci.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno a Santa Maria La Palma presso il Cortile del Centro di Aggregazione Impegno Rurale, alle ore 21.00 e con ingresso libero.

Calendario Eventi:

Lunedì 16 luglio: “Il Teatro fatto da Ragazzi per Ragazzi”

L'Analfabelfica presenta tre capolavori della letteratura rappresentati da tre gruppi di bambini delle scuole elementari e medie per la regia di Enrico Fauro.

"I Menecmi" di Plauto "Anfitrione" di Plauto

"Le preziose ridicole" di Molière

- Compagnia Cannàsas di Orgosolo

- AnalfabElfica primo livello di formazione - Istituto Comprensivo n°2 di Alghero

Martedì 17 luglio: "Launeddas - la voce delle canne nel vento"

L'Obra Cultural de l'Alguer presenta il libro di Roberto Tangianu. Conferenza-concerto con la partecipazione dell'autore e di Dante Tangianu. Relatore Giuliano Marongiu.

Mercoledì 18 luglio: "Gianni Schicchi" di G. Puccini e G. Forzano

Spettacolo teatrale a cura dell'Analfabelfica con il gruppo di formazione per adulti; regia di Enrico Fauro

Giovedì 19 luglio: "Il Gesto nella bacchetta del Direttore d'Orchestra"

L' Analfabelfica presenta una serata dedicata alla professione della conduzione orchestrale con il Maestro Silvia Spinnato e il Maestro Carlos Chamorro di Salisburgo. Le tracce intricate dello spartito per entrare nella tecnica gestuale, la terminologia, il pensiero interpretativo, il linguaggio e lo studio che accompagnano l'arte della direzione d'orchestra.

Venerdì 20 luglio: "Echi e voci dal San Benedetto”

L' Analfabelfica, in occasione della ricorrenza del quarantesimo della legge Basaglia, presenta la ricerca dell’Associazione Quatermass-x sulla scrittura memorialistica all’interno del manicomio pesarese, da Torquato Tasso a Cesare Lombroso.

Performance video-reading presentata dal professor Roberto Vecchiarelli

I testi interpretati da Giorgio Donini sono tratti dal libro “Cronache dal manicomio - Cesare Lombroso e il giornale dei pazzi del manicomio di Pesaro” di Roberto Vecchiarelli, Oltre Edizioni

Sabato 21 luglio: "Un gesto legale"

L' Analfabelfica, il Centro di aggregazione Impegno Rurale e C.S.V. Sardegna Solidale presentano una serata dedicata al tema della Legalità con la partecipazione del professor Giampiero Farru presidente regionale di LIBERA SARDEGNA e del gruppo dei giovani del campo nazionale dei volontari nel bene confiscato alla mafia in località Su Piroi nel comune di Gergei.

Performance a cura dei giovani dell'Analfabelfica.

Domenica 22 luglio: "Macbeth" di William Shakespeare

Spettacolo teatrale a cura dell'Analfabelfica, gruppo secondo livello di formazione; musiche di Giuseppe Verdi; regia di Enrico Fauro.