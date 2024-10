Tre giorni a contatto con le migliori realtà imprenditoriali non solo dell’isola l’obiettivo di rilanciare il territorio, la sua bellezza e la sua identità, proiettando verso il futuro un’isola antica che ha tanto da dire. Saranno questi i presupposti della terza edizione di “Promo Autunno”, la Fiera del Nord Sardegna in programma dal 12 al 14 ottobre negli spazi di Promocamera a Sassari.

L’edizione 2018, organizzata dalla Pubblicover Designer, è stata presentata questa mattina a Palazzo Ducale alla presenza Claudio Rotunno, Nicola Sanna (Sindaco di Sassari), Maria Amelia Lai (Presidente di Promocamera), Antonio Sole (Presidente provinciale di Confcommercio), Cristina Mele (Smeralda Consulting) e Gianni Russo (Federalberghi).

Si parla di novità sbalorditive da un punto di vista scenografico, e dell’arrivo di una madrina d’eccezione a livello nazionale. «Vogliamo che Promo Autunno sia un evento da riscoprire anno dopo anno – ha assicurato Rotunno –. Vogliamo che il mondo produttivo sardo sia messo in luce in una cornice dagli allestimenti al top, come nelle fiere più importanti d’ Europa e del mondo. La bellezza rappresenterà il territorio».

Soddisfatto anche il Sindaco Sanna: «Con l'edizione 2018, Promo Autunno si conferma come manifestazione estesa a tutta l'isola e non solo al territorio del nord ovest. Creare business, promuovere le eccellenze, mettere in dialogo le realtà aziendali e favorire le relazioni commerciali è la vocazione della fiera, che siamo sicuri, crescerà oltremodo, superando le 75mila presenze registrate lo scorso anno».

Maria Amelia Lai di Promocamera, ha manifestato forte entusiasmo per l’immagine rappresentativa scelta per questa edizione, nata dallo shooting fotografico realizzato a Palazzo Ducale: «Con il loro aspetto fiero, queste giovani donne in costume ben rappresentano lo spirito delle territorio e la determinazione e il carattere delle nostre imprese».

A caratterizzare l’allestimento saranno i padiglioni Gold, Silver e Platinum. il primo ospiterà gli stand della Regione Sardegna, del Comune di Sassari e della Camera di Commercio, oltre alle più importanti associazioni di categoria di livello regionale. Un altro dei punti di forza sarà l’ampliamento fortemente strutturato e innovativo del Padiglione Food, con la presenza dei principali Consorzi di Tutela e le Agenzie Regionali competenti per materia.

In una nota, il presidente della Camera di Commercio, Gavino Sini ha affermato che Promocamera, sotto il profilo strategico è il luogo ideale dove dare spazio alle positività e alle potenzialità del Nord Sardegna: «Sassari può essere un Polo attrattore, e grazie a questa struttura ha già dimostrato negli ultimi anni grandi potenzialità, ma è necessario che un intero territorio e il suo sistema economico lo vogliano». Un occhio di riguardo verrà dato alla comunicazione con la nascita del nuovo sito ufficiale promoautunno.it.