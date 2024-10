In attesa della pronuncia del Tar, prevista per la prossima settimana, il Comitato faunistico venatorio regionale, su proposta dell’Assessore della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu, al fine di evitare dubbi interpretativi in seguito alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale che ha sospeso la caccia alla quaglia, ha deliberato il reinserimento della specie tra quelle cacciabili da domenica prossima (1 ottobre).

“Considerati i dati e i numeri relativi agli abbattimenti rendicontati nelle prime due giornate di caccia, relativi alle specie stanziali (lepre e pernice), ho proposto anche l’inserimento di una quarta giornata di caccia, prevista per domenica 8 ottobre. La proposta è stata accolta e approvata dal Comitato”, ha detto l’assessore Porcu.