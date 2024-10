Stintino e Alghero saranno più vicine. Dal 1° giungo, infatti, le distanze si accorceranno grazie alla riattivazione delle corse autobus che collegheranno il paese che si affaccia sul Golfo dell’Asinara con la città catalana. Il servizio sarà attivo sino al 30 settembre e, come avviene già da alcuni anni, la tratta sarà assicurata dalla Sardabus.

Per chi parte da Stintino, la prima corsa inizierà alle 7,40 dalla spiaggia della Pelosa, mentre dal paese, con fermata in via Lepanto, partirà alle 7,50. Il mezzo farà sosta alle Tonnare, quindi a Pozzo San Nicola per arrivare poi all’aeroporto di Fertilia dopo circa un’ora dalla partenza da Stintino. Il capolinea sarà sempre nel centro di Alghero, in via Catalogna.

Le altre partenze da Stintino-La Pelosa per Alghero sono alle 9,45, 12,10, 14,50 e 18,30. Da Stintino paese invece 9,55, 12,20, 15 e 18,40.

Cinque anche le corse da Alghero per Stintino: la prima parte da via Catalogna alle 9,10, quindi alle 11,25, alle 14,15, alle 16,30 e alle 19,45.

I prezzi dei biglietti non hanno subito variazioni rispetto allo scorso anno. Il biglietto della tratta Stintino-Alghero costerà 7 euro. Per chi salirà sull’autobus alle Tonnare, in direzione dall’aeroporto di Fertilia e viceversa, pagherà 6 euro. I passeggeri che prenderanno il bus da Pozzo San Nicola per Alghero pagheranno 5 euro (e viceversa) mentre se andranno a Fertilia aeroporto pagheranno un biglietto di 4 euro. Da Stintino a Pozzo San Nicola e viceversa i passeggeri pagheranno 1,50 euro.

«In base ai dati in nostro possesso, che si riferiscono ai biglietti staccati, la linea Stintino-Aeroporto-Alghero si conferma un grandissimo successo – spiega l’assessore al Turismo e Trasporti Angelo Schiaffino –. Nel 2013 le presenze sono state il 30 per cento in più rispetto all’anno precedente che già era in aumento rispetto al 2011. La tendenza è dunque in ascesa, con grande soddisfazione nostra e della compagnia Sardabus che insieme a noi ha creduto molto in questa iniziativa».

«Si sta ragionando anche su una proroga del servizio sino al 20 ottobre, fortemente voluta dall’amministrazione comunale – aggiunge l’assessore – e per la quale si attende il benestare da parte dell’assessorato ai Trasporti».

In sole 48 ore di pubblicazione sul sito www.sardabus.it gli orari della linea sono stati visionati da oltre 300 persone.

«Esiste una linea Badesi-Valledoria-Castelsardo-Sorso-Porto Torres – conclude l’assessore Schiaffino – se si riuscisse ad agganciarla, come orari, alla Porto Torres-Stintino operata dall’Arst avremmo una straordinaria linea che collega tutti i centri del Golfo dell’Asinara , senza aggiungere un euro alla spesa pubblica. Speriamo che in Regione prendano in considerazione la nostra istanza».