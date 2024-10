Corpo Forestale in azione per liberare un daino intrappolato in una recinzione metallica in un terreno località Perda Sterria, in territorio di Teulada. Il personale della Stazione è intervenuto dopo la segnalazione al 1515 del proprietario del terreno.

Subito dopo aver immobilizzato l'animale, è stato liberato il palco del daino dal vincolo inestricabile della rete metallica. Il Daino è stato subito rimesso in libertà L’intervento si inquadra nelle funzioni esercitate dal CFVA per la protezione della fauna protetta.