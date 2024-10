«Note d’aprile» è il titolo della maratona di numerose iniziative che a partire dalle ore 10 del mattino, con la « corsa della solidarietà », caratterizzerà l’appuntamento che nasce a sostegno della ricerca contro la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica).

La malattia ha un’incidenza di 3 casi ogni 100.000 abitanti per un totale stimato di 5.000 malati in Italia dei quali la Sardegna registra una percentuale particolarmente alta. Le cause sono ancora sconosciute e la malattia colpisce prevalentemente persone adulte in un’età compresa tra i 40 e i 70 anni.

La caratteristica che la rende particolarmente drammatica è che pur bloccando progressivamente tutti i muscoli, non toglie la capacità di pensare e la volontà di rapportarsi agli altri. La mente resta vigile ma prigioniera di un corpo che diventa via via immobile.

Il Comune di Castelsardo in collaborazione con la Proloco e la AriSLA (Fondazione Italiana di Ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica) hanno chiamato a raccolta i giovani del centro dell’Anglona e del territorio, alcuni degli artisti più rappresentativi del panorama musicale isolano e numerosi volontari, per animare un’intera giornata di eventi musicali e non solo.

Il grande concerto che si aprirà alle ore 15 del pomeriggio, presentato da GIULIANO MARONGIU, vedrà alternarsi sul palcoscenico i TAZENDA, i BERTAS, gli ISTENTALES, le cantanti MARIA GIOVANNA CHERCHI, FRANCA PINNA e LUCIA BUDRONI, il cabarettista NICOLA CANCEDDA, il gruppo musicale dei NIERA, per proseguire con la musica dei giovani proposta da AGONERA, LA STREET, PAUZ, ARMEN, BEDDU TRIU CHISSI DUI, ALESSANDRO IDINI.

Tutti coloro che raggiungeranno Castelsardo potranno partecipare al Pranzo e alla Cena della Solidarietà, contribuendo alla Ricerca e dando un senso concreto di condivisione e speranza a chi vive nel disagio della sofferenza causato da una malattia così difficile da combattere.

Oltre agli eventi indicati, la grande manifestazione sarà arricchita dagli stand espositivi, promozionali e gastronomici e dagli eventi sportivi indirizzati a tutte le fasce d’età, dai bambini agli adulti.