«La nostra idea è che queste strutture, i cui spazi sono ampi, facilmente riconvertibili ma, in alcuni casi, già in grado di accogliere pazienti, possano rappresentare una valida alternativa ai ricoveri indirizzati a strutture in questo momento più sovraccariche e sottoposte ad alta operatività, come gli ospedali di Alghero, Ozieri e la stessa Sassari. Gli ospedali di Bonorva e Thiesi diverrebbero quindi ospedali di seconda fascia in grado di accogliere pazienti con problematiche mediche diverse dalla chirurgia e dal Covid».

Sono queste le parole dai Sindaci di Bonorva e Thiesi, Massimo D’Agostino e Gianfranco Soletta, che nei giorni scorsi hanno inviato una lettera alla Regione Sardegna per dare la disponibilità delle due strutture ospedaliere, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera per le iniziative messe in campo contro la diffusione del Coronavirus, a poter ospitare i pazienti non affetti da Covid-19 e che non necessitano di interventi chirurgici.

«In tal modo – spiegano D’Agostino e Soletta – gli ospedali maggiori potrebbero alleggerirsi ed essere in grado di organizzarsi in modo più sereno per la lotta al Virus. Le due strutture, quella di Thiesi e quella di Bonorva, sarebbero praticamente già pronte e avrebbero bisogno solo di piccoli e veloci interventi di messa a norma e di arredo, vista la comunque provvisorietà del loro utilizzo».

«Naturalmente – concludono – la nostra è solo una proposta che mira a contribuire allo sforzo di tutti e ad arricchire il ventaglio di possibilità a disposizione dell'Assessorato che potrebbe invece decidere per un uso diverso e più funzionale a questa drammatica battaglia».