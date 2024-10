“Al di là del virus, del "rimanete a casa", del "seguite le prescrizioni", spero davvero che Governo e Regione stiano pensando ad affrontare il più velocemente possibile le questioni legate al disagio sociale delle persone più economicamente deboli (ormai senza più alcuna risorsa) e delle imprese in grandissima difficoltà (molte delle quali, travolte dalla crisi, non riapriranno”.

A sottolinearlo è stato il Sindaco di Bonorva, Massimo D’Agostino, che rimarca: “Se così non fosse prevedo tempi ancora più duri e disordini sociali. So già che i Sindaci, ancora una volta, saranno in prima linea a reggere l'urto di centinaia di persone in difficoltà, senza sapere cosa dire, senza sapere cosa fare e soprattutto, senza sapere come fare”.

“Ma noi, ci saremo sempre. La bomba sociale che sta per essere accesa, ha davvero una miccia molto corta”, conclude.